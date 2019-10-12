Вероника Кудерметова не смогла выйти в финал турнира в Тяньцзине

Российская теннисистка Вероника Кудерметова не смогла пробиться в финал, проходящего в китайском Тяньцзине теннисного турнира с призовым фондом 425 тысяч олларов. В полуфинале Вероника уступила британке Хизер Уотсон.

Кудерметова слабо провела первую партию, проиграв ее 1:6. Во втором сете Вероника оказала сопротивление, но все же уступил 4:6. Мач продолжался 1 час 14 минут.

Хизер Уотсон вышла в финал, где встретится со шведкой Ребеккой Петерсон. Ранее Петерсон оказался сильней теннисистки из Туниса Онс Жабер со счетом 0:6, 6:4, 7:5.