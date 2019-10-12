Американцы отдали курдов Эрдогану

На севере Сирии проходит операция Турции по вытеснению оттуда курдов, которых в Анкаре считают угрозой. Военная акция хоть и называется "Источник мира", но, по последним данным, уже погибли 415 курдов, среди них — женщины и дети, тысячи человек обратились в бегство. Сообщается о двух погибших с турецкой стороны.

В США, несмотря на союзнические отношения по НАТО, уже объявили о готовности "сокрушить турецкую экономику с помощью небывалых санкций", если потребуется. А в Египте 12 октября на экстренное заседание соберутся министры Лиги арабских государств.

Каждый день турецкой операции добавляет иронии в название, которое выбрали в Анкаре. "Источник мира" и в проекте не выглядел миротворчеством, а теперь-то подавно.

В сирийском городе Камышлы не менее 7 мирных жителей получили ранения в результате обстрелов со стороны турецких сил только за последние сутки. Накануне там же был убит ребенок, об этом сообщает сирийское государственное информагентство "САНА", а ранее в результате огня турецкой артиллерии в окрестностях этого города погибли 8 гражданских, среди них — трое детей, более 10 человек получили ранения.

В ООН сообщают, что с 9 октября более 100 тысяч жителей покинули свои дома на севере Сирии. В Анкаре — понятно — озвучивают цифры других достижений. По данным оборонного ведомства Турции, более 400 членов курдских формирований погибли за время, что длится операция. Вооруженные силы Турции потеряли в разы меньше, правда, никто не озвучивает потери среди боевиков протурецких отрядов сирийской оппозиции — они действуют совместно с военными.

Чем дольше длится операция, тем меньше аргументов у внешнеполитического ведомства Турции. А тут еще как нарочно в районе Кобани под огонь турецкой артиллерии попали американские военные специалисты. Никто из них не пострадал. Официальный представитель Пентагона распространил заявление, в котором сдержанно, но довольно жестко Америка призывает союзника по НАТО действовать аккуратнее: "США требуют, чтобы Турция избегала действий, которые могут привести к принятию незамедлительных оборонительных мер".

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пока сохраняет довольно агрессивный настрой. Европу беженцами он уже пугал. Теперь говорит, что если что начали, то закончат обязательно.

"Мы ни за что не остановим нашу операцию против боевиков. Мы не прекратим, кто бы что ни говорил. Хотя мы получаем угрозы справа и слева, я сказал Трампу и всем остальным: мы не остановимся, пока не закончим, мы не отступим", — заявил Эрдоган.

Особенность этого конфликта, который действительно может серьезно повлиять на и без того не стабильную обстановку, в том, что риторика сильно отличается от реальных шагов, причем у всех.

Жесткие заявления Вашингтона в адрес Анкары мало связаны с тем, что именно американцы, по сути, отдали курдов Эрдогану. При этом Трамп продолжает угрожать республике санкциями. "Если Турция сделает что-то, что не должна делать, мы введем против нее такие санкции, какие видели лишь очень немного стран. Несмотря на то что Турция — наш партнер по НАТО и у нас с ней большой объем торговли, мы не хотим, чтобы она убивала множество людей", — отметил Эрдоган.

Очевидно, что американский президент традиционно готовит удобную переговорную позицию, он уже предложил США в качестве посредника в переговорах между Турками и курдами, которые сейчас могли бы и не понадобиться, если бы не действия Вашингтона. Вряд ли случайность.

Безоговорочно поддержали действия Турции всего две страны — Катар и Пакистан. Арабский мир против этой войны. 12 октября состоится экстренное заседание Совета Лиги арабских государств. Будет рассмотрен вопрос о турецкой агрессии. В ЛАГе считают, что это — недопустимое вмешательство в дела Сирии. Скорее всего, прозвучат жесткие формулировки, но это мало повлияет на обстановку, что называется, на земле. Анкара уж точно не прислушается к голосу Каира и других арабских столиц.

Поэтому пока у курдов все не просто плохо, а очень плохо. Их лидеры на всех международных площадках заявляют, что ведут чуть ли не священную войну за свою землю, но это — определенная манипуляция: земля сирийская, курды живут там давно. И последние несколько лет лидеры курдских формирований показательно игнорировали интересы Дамаска и союзников. Теперь никто не готов реально помогать курдским силам.