Смертная казнь: статистика, аргументы и опасения

Весь Саратов объединился в поисках пропавшей 9-летней Лизы Киселевой. И когда ее обнаружили мертвой, когда в нечеловеческом, зверском убийстве сознался местный житель, горожане готовы были растерзать его на том же месте.

"Вести в субботу" категорически против и уличных судов Линча и смертной казни по приговору даже самых вдумчивых судей. Мы никак не оправдываем убийц, которые отнимают у людей жизнь, не ими данную. Но, во-первых, кто из вас считает, что обладает тем же правом отнимать чужую жизнь? Во-вторых, судебных ошибок во все времена и во всех странах было предостаточно.

Как бы то ни было, в соцсетях после событий в Саратове пошла волна за восстановление смертной казни. Такая волна, которая, на наш взгляд, затмила главное — трагедию семьи Лизы. Но мы никому ничего не навязываем. Более того, дадим слово обеим сторонам.

"Аргументы за применение смертной казни в таких ситуациях по отношению к таким преступлениям, к тем, кто их совершил, на мой взгляд, совершенно очевидны. Справедливость — это не только тогда, когда всем за равный труд дают равную зарплату. Справедливость и в случае наступления этих негативных кризисных ситуаций. То есть должно быть справедливое возмездие за совершение определенных деяний. Никто не говорит, что нужно расстреливать того, кто украл там миллион или даже миллиард. Но если человек лишил другого жизни, тем более ребенка, который защититься не мог, тем более с отягчающими обстоятельствами в виде сексуального насилия, то, безусловно, этот преступник должен сполна за это ответить так, чтобы не только близкие ребенка, но и все вокруг понимали, что это — справедливое наказание и оно не может не быть в таком случае", — считает Виталий Третьяков, декан Высшей школы телевидения МГУ имени М. В. Ломоносова.

"По статистике, 4% из приговоренных к смертной казни впоследствии оказываются невиновными. Это только те, кто доказано невиновны. Сколько невиновных, чья невиновность не доказана, статистика этого даже не учитывает. Это статистика по смертным казням в США. У нас мало оснований думать, что в других странах, где существует смертная казнь, статистика чем-то лучше. Мы все - я в первую очередь, я третьего ребенка жду — хотели бы, чтобы маньяки, убивающие детей, посягающие на сексуальную неприкосновенность детей, горели в аду, а не просто погибали бы мучительной смертью. Но одновременно мы должны задуматься и представить себя на месте вот этого каждого 25-го, который просто шел мимо, который вообще ни в чем не виноват, который ничего не совершал и которого казнили только из-за того, что общество требует смертной казни для маньяков. Мне кажется, это очень существенный аргумент", — подчеркнула Маргарита Симоньян, главный редактор телеканала RT.