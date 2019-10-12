Новый сезон "Лидеров России": как простому человеку подняться по карьерной лестнице

В России много проблем, которые нужно решать. И во многом требуется свежий подход. Этого ждут от претендентов на звание будущих "Лидеров России". На старте уже третий сезон этого смотра перспективных управленцев.

Для непосвященного — производственный шум. Для него — музыка. Вот вступает турбосепоратор, подхватывает вибросито, и гидроразбиватель мощным аккордом завершает "композицию". Партию для высокотехнологичных инструментов с гофрокартоном расписал как по нотам простой новосибирский предприниматель Игорь Диденко, победитель конкурса "Лидеры России-2018", гендиректор ООО "Компания гофромастер".

Все – новое: два года назад здесь было чистое поле. А он стоял на распутье. Но взял и решился, смело шагнув навстречу испытаниям. Конкурс, финал — и вот его поле — бескрайняя перспектива, а миллион как награда за смелось. Дела пошли в гору. А настоящий лидер снова смотрит вперед, работая на опережение.

Кстати, из Новосибирской области до финала дошли аж 11 конкурсантов. Вот такой поставщик управленческих талантов. А ведь кому-то еще кажется: стремительный, захватывающих дух карьерный взлет — мечта, другая реальность, которой просто не может быть. Может. И называется это "социальный лифт".

"Наш конкурс — это не конкурс на замещение каких-то вакансий, тем не менее все заказчики говорят, что готовы рассматривать наших победителей при выборе людей на самые разные позиции", — отметил Алексей Комиссаров, руководитель проекта "Лидеры России", гендиректор АНО "Россия – страна возможностей", проректор РАНХИГС.

Например, замминистра. По итогам двух конкурсов замами стали четверо. Или позиция губернатора — двое. Всего 150 настоящих лидеров реализовали свои большие амбиции.

В отличие от "производственной сюиты" Диденко, это — концептуальная музыка. Вот элегантная блондинка дирижирует учеными мужами в президиуме — панельная дискуссия, посвященная созданию открытого Агроуниверситета, ее масштабного, новаторского, авторского цифрового проекта. Стартовый капитал — миллион рублей — награда за победу в "Лидерах России". Вдохновение, наставники и связи — приятный бонус.

Мы идем средь колосящейся пшеницы и свежесобранного урожая — проект Ирины Ганеевой представлен на выставке "Золотая осень". Ведь виртуальный университет будет учить аграриев искусству выращивания вот таких тыкв или яблок, например. Что ни стенд — рог изобилия. Только настоящему лидеру всегда чего-то не хватает.

"Помню себя пятилетней девочкой. Папа водил меня по трехметровой кукурузе, которая росла в Сибири в то время. Я думаю, что мы добьемся того, что это произойдет и далее", — сказала Ирина Ганиева, победитель конкурса "Лидеры России-2017", главный научный сотрудник Всероссийского института аграрных проблем и информатики.

Розовый букет где-то оставлен. Прямо у стенда компании, в которой работает, — короткая производственная летучка. Ни минуты покоя — только вперед. Вот такой карьерный взлет — от ассистента в Кемеровском сельскохозяйственном институте до создателя собственного цифрового проекта, который и презентует на главной сельхозвыставке страны. Это море цветов, конечно же, для нее.

Это не просто кастинг управленцев — на этом конкурсе выбирают лидеров. Но третий сезон — особенный. В нем появились специальные дисциплины: "Наука", "Здравоохранение", "Финансы и технологии". И вот здесь пока — интрига.

"Как эти тесты будут устроены, я пока не могу рассказать. Во-первых, это секрет. Во -вторых, для очных этапов эти тесты еще разрабатываются. Мы хотим, чтобы они были актуальны и подготовлены в последний момент, в том числе потому, чтобы раньше времени о них никто не узнал", — рассказал Алексей Комиссаров.

Есть заказчики. Это Минобрнауки, Минздрав и Герман Греф. Лично. Трудоустройство победителям гарантировано. А в следующем году, возможно, появятся еще две специализации – "Энергетика" и "Культура".

"Это могут быть руководители театров, музеев, домов культуры, библиотек, самых разных учреждений. Найти таких людей тоже достаточно сложно", — отметил Алексей Комиссаров.

Больше 50 тысяч заявок были поданы меньше чем за неделю. Онлайн-регистрация уже началась — до 27 октября можно присылать видеоинтервью. Потом — дистанционный этап. В начале следующего года — очные полуфиналы. Суперфинал — весной. И вот тут уже придется потрудиться жюри — выбрать лучших из лучших, тех, кто поведет за собой.

Третий сезон — на старте. Ждут всех, сколько бы сотен тысяч будущих лидеров ни прислали свои заявки.

"У нас нет никаких ограничений по максимальному количеству людей. Мы справимся с любым количеством заявок", — заверил Алексей Комиссаров.