Новости Экономика

Все видео этой рубрики
12 октября 201914:30 Ольга Мещерякова

Новый сезон "Лидеров России": как простому человеку подняться по карьерной лестнице

Новый сезон "Лидеров России": как простому человеку подняться по карьерной лестнице

В России много проблем, которые нужно решать. И во многом требуется свежий подход. Этого ждут от претендентов на звание будущих "Лидеров России". На старте уже третий сезон этого смотра перспективных управленцев.

Для непосвященного — производственный шум. Для него — музыка. Вот вступает турбосепоратор, подхватывает вибросито, и гидроразбиватель мощным аккордом завершает "композицию". Партию для высокотехнологичных инструментов с гофрокартоном расписал как по нотам простой новосибирский предприниматель Игорь Диденко, победитель конкурса "Лидеры России-2018", гендиректор ООО "Компания гофромастер".

Все – новое: два года назад здесь было чистое поле. А он стоял на распутье. Но взял и решился, смело шагнув навстречу испытаниям. Конкурс, финал — и вот его поле — бескрайняя перспектива, а миллион как награда за смелось. Дела пошли в гору. А настоящий лидер снова смотрит вперед, работая на опережение.

Кстати, из Новосибирской области до финала дошли аж 11 конкурсантов. Вот такой поставщик управленческих талантов. А ведь кому-то еще кажется: стремительный, захватывающих дух карьерный взлет — мечта, другая реальность, которой просто не может быть. Может. И называется это "социальный лифт".

"Наш конкурс — это не конкурс на замещение каких-то вакансий, тем не менее все заказчики говорят, что готовы рассматривать наших победителей при выборе людей на самые разные позиции", — отметил Алексей Комиссаров, руководитель проекта "Лидеры России", гендиректор АНО "Россия – страна возможностей", проректор РАНХИГС.

Например, замминистра. По итогам двух конкурсов замами стали четверо. Или позиция губернатора — двое. Всего 150 настоящих лидеров реализовали свои большие амбиции.

В отличие от "производственной сюиты" Диденко, это — концептуальная музыка. Вот элегантная блондинка дирижирует учеными мужами в президиуме — панельная дискуссия, посвященная созданию открытого Агроуниверситета, ее масштабного, новаторского, авторского цифрового проекта. Стартовый капитал — миллион рублей — награда за победу в "Лидерах России". Вдохновение, наставники и связи — приятный бонус.

Мы идем средь колосящейся пшеницы и свежесобранного урожая — проект Ирины Ганеевой представлен на выставке "Золотая осень". Ведь виртуальный университет будет учить аграриев искусству выращивания вот таких тыкв или яблок, например. Что ни стенд — рог изобилия. Только настоящему лидеру всегда чего-то не хватает.

"Помню себя пятилетней девочкой. Папа водил меня по трехметровой кукурузе, которая росла в Сибири в то время. Я думаю, что мы добьемся того, что это произойдет и далее", — сказала Ирина Ганиева, победитель конкурса "Лидеры России-2017", главный научный сотрудник Всероссийского института аграрных проблем и информатики.

Розовый букет где-то оставлен. Прямо у стенда компании, в которой работает, — короткая производственная летучка. Ни минуты покоя — только вперед. Вот такой карьерный взлет — от ассистента в Кемеровском сельскохозяйственном институте до создателя собственного цифрового проекта, который и презентует на главной сельхозвыставке страны. Это море цветов, конечно же, для нее.

Это не просто кастинг управленцев — на этом конкурсе выбирают лидеров. Но третий сезон — особенный. В нем появились специальные дисциплины: "Наука", "Здравоохранение", "Финансы и технологии". И вот здесь пока — интрига.

"Как эти тесты будут устроены, я пока не могу рассказать. Во-первых, это секрет. Во -вторых, для очных этапов эти тесты еще разрабатываются. Мы хотим, чтобы они были актуальны и подготовлены в последний момент, в том числе потому, чтобы раньше времени о них никто не узнал", — рассказал Алексей Комиссаров.

Есть заказчики. Это Минобрнауки, Минздрав и Герман Греф. Лично. Трудоустройство победителям гарантировано. А в следующем году, возможно, появятся еще две специализации – "Энергетика" и "Культура".

"Это могут быть руководители театров, музеев, домов культуры, библиотек, самых разных учреждений. Найти таких людей тоже достаточно сложно", — отметил Алексей Комиссаров.

Больше 50 тысяч заявок были поданы меньше чем за неделю. Онлайн-регистрация уже началась — до 27 октября можно присылать видеоинтервью. Потом — дистанционный этап. В начале следующего года — очные полуфиналы. Суперфинал — весной. И вот тут уже придется потрудиться жюри — выбрать лучших из лучших, тех, кто поведет за собой.

Третий сезон — на старте. Ждут всех, сколько бы сотен тысяч будущих лидеров ни прислали свои заявки.

"У нас нет никаких ограничений по максимальному количеству людей. Мы справимся с любым количеством заявок", — заверил Алексей Комиссаров.

Сейчас

16:07

Два человека погибли во время тайфуна в Токио

15:11

Песков: в Кремле не обсуждают вопрос возвращения смертной казни

14:27

Дело о хищении 330 миллионов рублей у Роскосмоса направлено в суд

13:45

В Гамбурге мужчина напал на прохожих с ножом

12:38

Украина хочет обменять три группы удерживаемых лиц

12:19

На борту разбившегося в Конго Ан-72 были двое россиян

00:41

Спецназ США попал под обстрел турецких ВВС

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Суд заключил под стражу подозреваемого в убийстве девочки в Саратове. Видео

Суд заключил под стражу подозреваемого в убийстве девочки в Саратове. Видео

1 час назад
Путин: российские ракеты смогут преодолеть любую систему ПРО

Путин: российские ракеты смогут преодолеть любую систему ПРО

4 часа назад
Песков: в Кремле не обсуждают вопрос возвращения смертной казни

Песков: в Кремле не обсуждают вопрос возвращения смертной казни

2 часа назад
Дело о хищении 330 миллионов рублей у Роскосмоса направлено в суд

Дело о хищении 330 миллионов рублей у Роскосмоса направлено в суд

2 часа назад
Американцы отдали курдов Эрдогану

Американцы отдали курдов Эрдогану

5 часов назад
"Лада" и верблюд: в Саратовской области произошло столкновение

"Лада" и верблюд: в Саратовской области произошло столкновение

1 час назад
Появились кадры последствий разрушительного тайфуна "Хагибис" в Японии

Появились кадры последствий разрушительного тайфуна "Хагибис" в Японии

3 часа назад
На борту разбившегося в Конго Ан-72 были двое россиян

На борту разбившегося в Конго Ан-72 были двое россиян

5 часов назад
Пресс-секретарь Зеленского снова оттолкнула от него журналиста

Пресс-секретарь Зеленского снова оттолкнула от него журналиста

2 часа назад
После смерти ребенка в "Артеке" проверят качество медпомощи

После смерти ребенка в "Артеке" проверят качество медпомощи

2 часа назад
История с импичментом: расследование демократов и "карманный" прокурор

История с импичментом: расследование демократов и "карманный" прокурор

3 часа назад
Смертная казнь: статистика, аргументы и опасения

Смертная казнь: статистика, аргументы и опасения

3 часа назад
Общее и частное. Пять историй о частном образовании из первых рук

Общее и частное. Пять историй о частном образовании из первых рук

3 часа назад
Павел Крашенинников, Госдума: о дачной амнистии, гаражной реформе и цифровых правах

Павел Крашенинников, Госдума: о дачной амнистии, гаражной реформе и цифровых правах

11.10.2019 10:00
"Холодные берега": премьера детективного сериала на телеканале "Россия 1"

"Холодные берега": премьера детективного сериала на телеканале "Россия 1"

10.10.2019 14:17
Нужна помощь: Варе Прокопец требуется обследование - проверка работы донорского костного мозга

Нужна помощь: Варе Прокопец требуется обследование - проверка работы донорского костного мозга

07.10.2019 09:31
Помогите Злате с пороком сердца: девочке нужна срочная операция

Помогите Злате с пороком сердца: девочке нужна срочная операция

03.10.2019 11:10
Еженедельная программа Вести.net от 12 октября 2019 года

Еженедельная программа Вести.net от 12 октября 2019 года

24 минуты назад
Власти ФРГ не разрешают поставки военной продукции в Турцию

Власти ФРГ не разрешают поставки военной продукции в Турцию

40 минут назад
Стрельба в Бруклине: четверо погибших, четверо раненых

Стрельба в Бруклине: четверо погибших, четверо раненых

1 час назад
"Спортинг" может назвать свой стадион в честь Криштиану Роналду

"Спортинг" может назвать свой стадион в честь Криштиану Роналду

2 часа назад
Зеленский готов лететь в гости к Трампу, но не знает когда

Зеленский готов лететь в гости к Трампу, но не знает когда

2 часа назад
Парашютист врезался в столб во время военного парада в Мадриде. Видео

Парашютист врезался в столб во время военного парада в Мадриде. Видео

2 часа назад
Станислав Черчесов: лозунгами разбрасываться не будем

Станислав Черчесов: лозунгами разбрасываться не будем

3 часа назад
Битва за Кашмир: в результате теракта семеро ранены

Битва за Кашмир: в результате теракта семеро ранены

3 часа назад
Новый сезон "Лидеров России": как простому человеку подняться по карьерной лестнице

Новый сезон "Лидеров России": как простому человеку подняться по карьерной лестнице

3 часа назад
Жители омского поселка перекрыли дорогу в знак протеста

Жители омского поселка перекрыли дорогу в знак протеста

3 часа назад
"Допустили переизбрание Трампа": Путин ждет новых обвинений в адрес России

"Допустили переизбрание Трампа": Путин ждет новых обвинений в адрес России

3 часа назад
Астрономы: лёд попал на Луну из нескольких источников

Астрономы: лёд попал на Луну из нескольких источников

3 часа назад
Тегеран пообещал пропорциональный ответ на инцидент с иранским танкером

Тегеран пообещал пропорциональный ответ на инцидент с иранским танкером

4 часа назад
Рыбаки поймали дельфиненка в Новороссийске. Видео

Рыбаки поймали дельфиненка в Новороссийске. Видео

4 часа назад
Путин: все иностранные военные должны покинуть Сирию

Путин: все иностранные военные должны покинуть Сирию

4 часа назад
Турецкая армия захватила город Рас-эль-Айн в Сирии

Турецкая армия захватила город Рас-эль-Айн в Сирии

4 часа назад
Украина хочет обменять три группы удерживаемых лиц

Украина хочет обменять три группы удерживаемых лиц

4 часа назад
Арабский журналист задержан в зоне проведения военной операции в Сирии

Арабский журналист задержан в зоне проведения военной операции в Сирии

5 часов назад
Кениец Кипчоге впервые в истории пробежал марафон быстрее, чем за два часа

Кениец Кипчоге впервые в истории пробежал марафон быстрее, чем за два часа

5 часов назад
Роспотребнадзор назвал причины возникновения рака

Роспотребнадзор назвал причины возникновения рака

5 часов назад
В Гидрометцентре рассказали об удивительной аномалии в России

В Гидрометцентре рассказали об удивительной аномалии в России

6 часов назад
"Барселона" предлагает Месси пожизненный контракт

"Барселона" предлагает Месси пожизненный контракт

6 часов назад
Появилось видео задержания авиадебошира в Шереметьеве

Появилось видео задержания авиадебошира в Шереметьеве

6 часов назад
Болт подрался на улице. Известный спринтер защищал друга

Болт подрался на улице. Известный спринтер защищал друга

6 часов назад
Зеленский: поведение Порошенко шокирует Европу

Зеленский: поведение Порошенко шокирует Европу

6 часов назад
13 самых ленивых мультгероев

13 самых ленивых мультгероев

6 часов назад
Число жертв трагедии в керченском колледже выросло до 21

Число жертв трагедии в керченском колледже выросло до 21

13 часов назад
Сам рулит, сам тормозит: Mercedes-Benz готовит для России грузовик без зеркал

Сам рулит, сам тормозит: Mercedes-Benz готовит для России грузовик без зеркал

19 часов назад
Новый блокбастер Бондарчука: "Вторжение" начнется 1 января

Новый блокбастер Бондарчука: "Вторжение" начнется 1 января

08.10.2019 15:20

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку