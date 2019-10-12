История с импичментом: расследование демократов и "карманный" прокурор

Даже такое высоко организованное государство, как Соединенные Штаты, оказалось сейчас в удивительной ситуации: госаппарат, естественно, совершает ошибки, когда непонятно, кто будет завтра начальником. И вот опять — вал новостей вокруг возможного импичмента президента Трампа.

Во всем черном и с каменным лицом бывший посол США на Украине не проронила ни слова по пути на Капитолийский холм. А ведь до последнего не было уверенности, явится Мэри Йовинович по повестке или нет.

"Она была весьма предвзятым послом. И не только потому, что убеждала украинцев, что Клинтон победит, поддерживала ее. Когда Трамп выиграл выборы, скандалила с его администрацией", — отмечает Fox News.

В Капитолий она пришла с несколькими адвокатами, один из которых тащил за собой целый чемодан – вероятно, с документами. Девять часов Йованович давала показания. Журналисты разузнали, что дословно дипломат говорила за закрытыми дверями.

"Что касается моей службы на Украине, я хочу категорически заявить, что я никогда не просила власти или чиновников на Украине отказаться от расследования или преследования за коррупцию. С лета 2018 года против меня велась скоординированная кампания, президент Трамп оказывал давление на Госдепартамент, чтобы снять меня с поста", — заявила Мэри Йовинович.

Трамп якобы отозвал ее из Киева за то, что она не хотела рыть компромат на Байденов. Сам президент США в этом деле преуспел. Скандал с импичментом не мешает ему ездить по стране и агитировать за себя и, не стесняясь, в выражениях поименно "полоскать" демократов. Достается отцу и сыну Байденам и Нэнси Пелоси, которая организовала против него расследование.

Кстати, мэры разных городов, в том числе и Миннеаполиса, обвиняют штаб Трампа в том, что не оплачивают счета за организацию предвыборных мероприятий. Хотя со спонсорами проблем нет: на фоне импичмента — рекордные сборы пожертвований. Больше полумиллиона долларов Трампу перевели только эти двое — Парнас и Фурман.

Трамп внезапно забыл их многочисленные совместные фото. Естественно, от этой парочки президент предпочел дистанцироваться. Они дружны с его адвокатом Джулиани, руками которого хотели прибрать "Нафтогаз", в обмен помогали наладить связи с украинской верхушкой, чтобы копать под Байденов. Закончилось все арестом.

В аэропорту имени Даллеса они были задержаны при посадке на международный рейс с билетами в один конец. Они рассматривали политическое влияние не только для продвижения собственных интересов, но и интересов, как минимум, одного иностранного чиновника.

New York Times накануне сообщила, что дело заведено и против самого Руди Джулиани. Прокуроры считают, что его бурная деятельность, похожая на тайную дипломатию, — прямое нарушение закона о лоббизме.

Разговор с журналистом канала ABC на одном из киевских рынков получился занятным. Президент Украины, неуклюже переходя с украинского на английский, на русский, снова на английский, пытался объяснить, почему в телефонной беседе с Трампом, говоря о новом прокуроре, который мог бы расследовать дело Байдена, назвал его "мой человек". Не единомышленник, а именно мой — получилось как будто свой "карманный" прокурор.

Оппоненты возмутились, когда генпрокурора называют "своим", – о независимости следствия и речи нет. Так или иначе ведомство объявило о пересмотре целого ряда коррупционных дел, в том числе по компании "Бурисма", в которой работал Байден-младший.

Темная история с импичментом пока разворачивается нижней палате Конгресса. Подконтрольная демократам Палата представителей ведет расследование. Если они объявят решение по импичменту, последнее слово все равно за Сенатом. А там нужны голоса республиканцев, и, по последним опросам The Washington Post, ноль — ровно столько сенаторов-республиканцев поддерживают импичмент.