Зеленский: поведение Порошенко шокирует Европу

Президент Украины Владимир Зеленский подверг критике своего предшественника на посту лидера страны Петра Порошенко. По мнению Зеленского, Порошенко делает ошибку, если хочет возглавить недовольных прогрессом в мирном урегулировании с Донбассе и организовать очередной Майдан.

Поведение Порошенко шокирует европейских руководителей, заявил Зеленский на видео, опубликованном Офисом президента Украины.

Зеленский подтвердил, что альтернативы "формуле Штайнмайера" не существует. "Формула Штайнмайера" определяет порядок действий (разведение войск на линии разграничения, проведение выборов в Донецкой о Луганской областях и т.д.) и сроки мирного процесс в Донбассе.