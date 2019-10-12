Минобразования Крыма призывает не причислять умершую преподавательницу к жертвам трагедии в Керченском политехе

В Министерстве образования, науки и молодежи Крыма призывают не связывать смерть преподавателя Керченского политехнического колледжа Ольги Грищенко с прошлогодней трагедией в этом учебном заведении. О смерти Грищенко в больнице сообщил ранее и. о. директора Керченского политехнического колледжа Денис Колесник. По его словам, преподавательница "долго лечилась, перенесла много операций и в итоге не выдержала".

По словам представителя Минобразования республики, "рано или поздно, к сожалению, уйдут из жизни и другие свидетели этих событий", и неправильно причислять их к жертвам трагедии в Керченском политехе, напоминать и популяризировать имя того, кто совершил это бесчеловечное преступление, передает ТАСС.

Ольгу Грищенко, которой было больше 60 лет, похоронили еще в июле, но известно об этом стало только сейчас.

Все педагоги колледжа, как и все жители Керчи, получили в том числе и психологические травмы, заявил представитель Минобразования Крыма "Интерфаксу". По его мнению, в случае с Грищенко сыграли свою роль возраст, проблемы со здоровьем, переживания и многое другое. Представитель ведомства призвал быть человечнее в этом вопросе, так как тема керченской трагедии "еще достаточно тяжела для всех".