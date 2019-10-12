Болт подрался на улице. Известный спринтер защищал друга

Знаменитый спринтер с Ямайки Усэйн Болт, который уже завершил активную карьеру, попал в скандальную ситуацию в столице Великобритании. По информации полиции бегун с друзьями поучаствовал в уличной стычке возле одного из ночных клубов.

При этом сведения о драке с участием восьмикратного олимпийского чемпиона разнятся. По одним данным, сообщает РИА Новости, Болт выступил в роли миротворца, который не столько дрался, сколько разнимал дерущихся. Другие очевидцы указывают, что именно бегун первым ударил оппонента.

Экс-спортсмен и пятеро его друзей, отдыхавшие в одном из лондонских ресторанов, повздорили с другой компанией и это вылилось в массовую драку. "Болт нанес удар, чтобы защитить товарища, в результате скандал развился, но участники быстро нашли виноватого, — сказал один из прохожих. – Затем бегун усадил друзей в такси и уехал сам".

Правоохранители Лондона сообщили, что сигнал о происшествии был получен в 3 час ночи, но по прибытии на место офицеры полиции не обнаружили ни участников, ни их следов.