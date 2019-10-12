Появилось видео задержания авиадебошира в Шереметьеве

Пресс-служба аэропорта Шереметьево обнародовала кадры с камеры наблюдения, запечатлевшей задержание пассажира, устроившего дебош из-за опоздания на рейс в минувший четверг, 10 октября.

Сообщается, что мужчина не успел на свой вылет у попытался проникнуть в контролируемую зону Терминала В. На пути у него встала автоматическая система контроля и подоспевшие сотрудники службы безопасности.

Охранник решительно скрутил буяна, крушившего интерьер и технику.

После этого пассажир был передан в полицию для осуществления дальнейшего разбирательства.

Напомним, что на днях рейс "Аэрофлота", следовавший из Москвы в Бургас, был вынужден экстренно приземлиться в Ростове-на-Дону. Садиться пришлось из-за пассажира, сдавшего бортпроводнику травматический пистолет прямо во время полета. Перед этим вооруженный мужчина прошел предполетный досмотр в Шереметьево.