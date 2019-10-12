Арабский журналист задержан в зоне проведения военной операции в Сирии

Арабский журналист задержан в зоне проведения военной операции "Источник мира" на севере Сирии, пишет ТАСС. Как сообщил телеканал "Аль-Арабия", его сотрудник Зейдан Зенглу освещал ход боевых действий и был помещен под арест турецкими властями. Комментария Анкары и каких-либо подробностей пока нет.

9 октября Турция начала авиаудары по позициям курдских формирований. Целью операции декларируется создание буферной зоны, в которой смогут размеситься сирийские беженцы, находящиеся на территории Турции.