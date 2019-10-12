"Барселона" предлагает Месси пожизненный контракт

Чемпион Испании "Барселона" в ближайшее время предложит своему капитану Лионелю Месси новый контракт, согласно которому аргентинец проведет остаток карьеры в рядах каталонского клуба. Кроме того, Лионелю будет предложена должность в "Барсе".

Новый контракт будет рассчитан до 2022 года. Лионелю к тому времени исполнится 35 лет. Договор предусматривает продление. Кроме того, Месси получит возможность работы в клубе еще 10 лет после завершения карьеры.

Лионель выступает в составе "Барселоны" с 2004 года. За это время он выиграл с сине-гранатовыми 34 титула и является лучшим бомбардиром в истории клуба. В нынешнем сезоне 32-летний аргентинец сыграл 5 встреч в которых забил 2 мяча.