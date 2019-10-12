После убийства девочки в Саратове пользователи "ВКонтакте" высказались за смертную казнь

Убийство 9-летней Лизы в Саратове 9 октября заставило российское общество вновь задуматься о возвращении смертной казни за убийство несовершеннолетних и педофилию. Сейчас в России действует мораторий на смертную казнь, но неравнодушные граждане начали голосование на странице Государственной думы в "ВКонтакте". 46 тысяч человек (80 процентов) высказались за самое суровое наказание для убийц детей и насильников, считают, что заключение — соответствующее наказание, 9 тысяч человек (17 процентов).

Депутаты разных уровней понимают гнев и озабоченность граждан, но призывают сложные вопросы жизни и смерти решать тогда, когда "нервы не накалены до предела".

Девочка Лиза пропала по дороге в школу. В ее убийстве признался 35-летний Михаила Туватин, пишет РИА Новости. У него есть непогашенные судимости за изнасилование и разбой. Участники поисков Лизы едва не устроили над ним самосуд во время следственного эксперимента.