Роспотребнадзор назвал причины возникновения рака

Отказ от курения и алкоголя и снижение потребления красного мяса снизят вероятность возникновения онкологических заболеваний, говорится в сообщении на сайте Роспотребнадзора. Красное мясо специалисты ведомства рекомендуют заменить мясом птицы или рыбой.

Неправильное питание, недостаток физической активности, табак и алкоголь становятся причиной возникновения рака в 30% случаев. По данным Международного агентства по изучения рака, потребление красного мяса повышает риск развития колоректального рака – к болезни может привести потребление более 100 г мяса в день.

Продукты глубокой переработки – колбасы, наггетсы, пицца – также влияют на развитие онкологических заболеваний, отмечает Роспотребнадзор. Сохранить здоровье помогают овощи, фрукты и рыбий жир.