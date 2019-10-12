ММА. Алексахин и Магомедкеримов выиграли бои в лиге PFL

В американском Лас-Вегасе прошел очередной турнир лиги смешанных единоборств PFL, третьей по силе и популярности в США. Успешно дебютировал в промоушене россиянин Николай Алексахин, победивший канадца Джесси Ронсона. Выиграл один поединок и наш Магомед Магомедкеримов.

Гран-при PFL проходят по оригинальной схеме: идет турнир на выбывание и в один день спортсмен может провести даже два боя. Алексахин подписал контракт с Лигой в августе, когда Гран-при в полусреднем весе уже стартовал. Поэтому его поединок против Ронсона был обыкновенным рейтинговым.

Алексахин очень хорошо двигался во время боя и был гораздо быстрее соперника на руках, сообщает "Спорт-экспресс". Все кончилось, когда до конца первого раунда оставалась минута. Николай пробил правым коленом, а потом добил оппонента серией молниеносных ударов. В следующем году Алексахин выступит в Гран-при.

В Гран-при полусреднего веса сезона-2019 нашу страну представляет Магомедкеримов. В ночь на субботу дагестанец единогласным решением судей победил американца Криса Кертиса и вышел в полуфинал. Но в полуфинале бился не Магомедкеримов, а Кертис: российский боец получил травму, из-за чего не смог выйти на поединок с Рэем Купером.