На борту разбившегося в Конго Ан-72 были двое россиян

На борту разбившегося на востоке Демократической Республики Конго (ДРК) грузового самолета Ан-72 было двое граждан России. По сообщению на странице посольства России в ДРК в "Фейсбуке", это Владимир Садовничий 1958 года рождения и Виталий Шумков 1955-го. По заявлению дипмиссии, конголезские власти информировали наших дипломатов, что продолжают вести поисково-спасательные работы.

Военно-транспортный самолет Ан-72 с восемью людьми на борту пропал в восточной части ДРК 10 октября. На его борту находились четыре члена экипажа, гражданские и военные, в том числе сотрудники администрации президента Конго Феликса Чисекеди. Сообщалось, что среди пилотов могли быть россияне и украинцы.

Самолет вылетел из города Гома в Киншасу, но до конголезской столицы Ан-72 не долетел. Через 59 минут после вылета связь с самолетом была потеряна. Обломки самолета были найдены в провинции Маниема.