Формула-1. Тайфун изменил расписание Гран-при Японии

В Японии на автодроме "Сузука", где в пятницу стартовал очередной этап чемпионата мира в классе "Формула-1", готовятся встретить ураган "Хагибис", который накроет Японские острова в субботу и воскресенье. Расписание гонок скорректировали из-за угрозы тайфуна.

После двух серий свободных заездов гонщики получили выходной в субботу, 12 октября. Организаторы, опасаясь, что ураганный ветер и сильнейший дождь могут помешать гонкам во второй день уикенда, отменили субботние тренировки, а квалификацию перенесли на воскресенье, 13 октября. Заезды, в которых определяется стартовый порядок пилотов, пройдут за несколько часов до основной гонки.