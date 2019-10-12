Украина хочет обменять три группы удерживаемых лиц

Обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной, по данным Киева, будет состоять из "примерно трех групп людей". Об этом, передает "Интерфакс", заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко.

По его словам, процесс находится на решающей стадии, при этом ни количество людей, ни дату обмена Пристайко не называет. То, что в последнее время на неподконтрольной украинскому правительству части Донбасса выносились приговоры удерживаемым людям, Пристайко назвал "необходимой частью процесса".

Первый обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной состоялся 7 сентября и прошел по формуле "35 на 35". На Украине, в частности, был отпущен из-под стражи журналист Кирилл Вышинский.



Третьего октября Вадим Пристайко заявил, что планируется еще более масштабный обмен. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил после этого, что конечной целью должен быть обмен удерживаемыми лицами с Украиной в формате "всех на всех". По словам Пескова, работа в этом направлении продолжается, и все зависит от готовности двух сторон.