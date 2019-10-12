Турецкая армия захватила город Рас-эль-Айн в Сирии

Турецкая армия совместно с частями Свободной сирийской армии в субботу захватила сирийский город Рас-эль-Айн. Перед захватом город подвергся интенсивным ударам авиации и артиллерии турецких войск, пишет ТАСС. Сообщений о погибших мирных жителях пока не поступало. За четыре дня проведения операции "Источник мира" на территории к востоку от реки Евфрат свыше 100 тысяч сирийцев были вынуждены спасаться бегством.

В целом, за трое суток армия Турции и силы ССА захватили 20 поселков в сирийских провинциях Хасеке и Ракка. Число погибших мирных жителей достигло 20.

Как сообщило в субботу министерство национальной обороны Турции, в боях погибли 415 террористов, к которым Анкара относит членов курдского ополчения.