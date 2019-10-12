Российские футболисты провели тренировку на Кипре

Сборная России по футболу прибыла на Кипр, где в воскресенье сыграет в отборочном матче чемпионата Европы 2020 с командой хозяев. В субботу наша команда провела тренировку.

Наши футболисты провели занятие на стадионе ГКС в столице страны Никосии, где пройдет встреча. В занятиях принимали участие все игроки, кроме защитника Марио Фернандеса и полузащитника Дмитрия Баринова. Оба игрока остались в отеле, где под присмотром врачей проходили восстановительные и медицинские процедуры.

Сборная России может решить вопрос о выходе в финальную часть чемпионата Европы, если не проиграет хозяевам поля. Даже ничья делает нашу команду недосягаемой для киприотов, занимающих третье место в группе I c 10 очками. У нашей сборной 18 очков и второе место. На первом месте команда Бельгии, набравшая 21 очко из 21 возможных и завоевавшая путевку на Евро-2020.