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Конфликт в Сирии 1 минута назад

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12 октября 201913:02

Путин: все иностранные военные должны покинуть Сирию

Все иностранные военные, находящиеся в Сирии нелегитимно, должны покинуть ее территорию, заявил президент России Владимир Путин в интервью арабским СМИ в преддверии своего визита в Саудовскую Аравию и ОАЭ. По его словам, это касается всех государств.

Это касается и России в случае, если будущее легитимное руководство Сирии скажет, что больше не нуждается в присутствии российских вооруженных сил, отметил президент РФ. По его словам, вопрос об иностранном военном присутствии сейчас открыто обсуждается со всеми партнерами России, в том числе с Ираном, Турцией и США.

"И так же, как сейчас я вам скажу, я говорил открыто своим коллегам: территория Сирии должна быть освобождена от иностранного военного присутствия, и территориальная целостность Сирийской Арабской Республики должна быть полностью восстановлена", — заявил Путин.

Выдержки из интервью телеканалам RT Arabic, Sky News и Al Arabiya приводит сайт RT.

На днях Турция начала военную операцию на приграничной территории Сирии к востоку от Евфрата. Операция названа "Источник мира", а главная ее цель — оттеснение от турецкой границы курдских формирований и других группировок, которые Анкара считает террористическими.

Москва призвала не допустить дальнейшей дестабилизации обстановки на северо-востоке Сирии. Как заявили в российском МИДе, участники столкновений должны проявить сдержанность и уважать суверенитет Арабской Республики.

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