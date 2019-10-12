Рыбаки поймали дельфиненка в Новороссийске. Видео

В Сети опубликованы кадры из Новороссийска, где добычей рыбаков стал молодой дельфин, попавшийся на удочку.

"Давай, сфотографируй! Фото платное! Фото с обезьянкой", — мужчины, выловившие млекопитающее из воды, поупражнялись в остроумии, после чего отпустили малыша.

При условии, что дельфиненок не получил повреждений кожных покровов и других травм, подобное общение с людьми не представляет угрозу его жизни.