Путин: российские ракеты смогут преодолеть любую систему ПРО

Российский лидер Владимир Путин уверен, что российские ударные комплексы смогут преодолеть любую систему противоракетной обороны. Над такими комплексами ведется работа, и уже очевидно, что цель будет достигнута, заявил он в интервью арабским телеканалам.

Президент напомнил что системы ПРО работают против баллистических ракет, а в России баллистические ракеты усовершенствованы многократно, кроме того, создано уникальное, не имеющее аналогов в мире оружие, передает ТАСС.

В то же время Москва обеспокоена тем, что инфраструктура НАТО приближается к российским границам, а ведь этот блок – военного характера, передает "Интерфакс".