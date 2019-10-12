В Екатеринбурге четверо школьников избили одноклассника

Полиция Екатеринбурга проверяет информацию о нападении четверых школьников на одноклассника в четверг. Как сообщило издание Е1.ru, мальчика избили в четверг после уроков. Две девочки видели нападению, а одна их них сняла избиение на телефон.

Полиция по результатам проверки примет процессуальное решение по действиям каждого из учеников четвертого класса, пишет РИА Новости.

Мама избитого мальчика отказалась отправить его на судебно-медицинскую экспертизу, но вместе с сыном дала показания в подразделении по делам несовершеннолетних отдела полиции N14.