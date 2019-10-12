Даниил Медведев сыграет в шестом финале турниров АТР кряду

Российский теннисист Даниил Медведев продолжает прекрасную серию выступлений на турнирах АТР. На крупном состязании в китайском Шанхае с призовым фондом 7,5 млн долларов вышел в финал, обыграв седьмую ракетку мира грека Стефаноса Циципаса.

Счет матча – 7:6, 7:5 в пользу россиянина. Наш спортсмен, который занимает 4-е место в мировом рейтинг-листе, сыграет в решающем матче на шестом турнире подряд. А всего финал в Китае станет для Даниила девятым в нынешнем сезоне.

Из предыдущих пяти финалов Медведев выиграл два: в американском Цинциннати и Санкт-Петербурге. В Вашингтоне он уступил австралийцу Нику Кириосу, а в Монреале и на US Open – испанцу Рафаэлю Надалю.