"Допустили переизбрание Трампа": Путин ждет новых обвинений в адрес России

Россию снова будут обвинять во вмешательстве в выборы в США, пошутил Владимир Путин в интервью арабским СМИ в преддверии своего визита в Саудовскую Аравию и ОАЭ. Свое интервью российский президент дал телеканалам RT Arabic, Sky News и Al Arabiya.

Корреспондент RT в ходе интервью "допустил переизбрание Трампа", отметил Путин, и это могут счесть "элементом вмешательства со стороны России в предвыборную кампанию", передает РИА Новости.



Визит российского президента в Саудовскую Аравию и ОАЭ намечен на 14 и 15 октября. Российское руководство, по словам Путина, находится в постоянном контакте с руководством Объединенных Арабских Эмиратов, играющих важную роль в урегулировании кризисов в регионе, роль, которая способствует стабильности.

Саудовскую Аравию в России рассматривают как дружественную страну, отношения с нею "развиваются на всех направлениях", добавил российский президент. Свой визит в Саудовскую Аравию Путин назвал ответным после визита саудовского короля Сальмана бен Абдель-Азиза Аль Сауда в Россию в 2017 году. За последние годы, отметил президент РФ, качество отношений Москвы и Эр-Рияда "кардинальным образом поменялось", тогда как в советские времена эти отношения находились на достаточно низком уровне.