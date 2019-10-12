Появились кадры последствий разрушительного тайфуна "Хагибис" в Японии

В Сети опубликованы видео, снятые утром в субботу, 12 октября, в районе Симоцукэ на острове Хонсю в Японии.

На записях видны поврежденные дома, сломанные деревья и перевернутые автомобили.

Как сообщалось ранее, жертвой разрушительного тайфуна "Хагибис" уже стал один человек. Кроме того, поступали сведения как минимум о 36 пострадавших. Инфраструктуре нанесен серьезный ущерб, без электричества остались сотни тысяч домов.

Природа внесла серьезные коррективы в повседневную жизнь Японии. Власти уже эвакуировали более миллиона человек, почти восемь миллионов жителей получили настоятельные рекомендации о временном перемещении в более безопасные зоны.

В отдельный районах наблюдается массовая приостановка транспортного сообщения, закрыт токийский аэропорт, отменены различные мероприятия.

По данным специалистов, "Хагибис" стал девятнадцатым тайфуном, который будет бушевать в японской столице в этом году. По предварительным прогнозам, он может стать сильнейшим за последние 60 лет.