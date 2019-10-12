Московское "Торпедо" обыграло "Спартак-2" и упрочило лидерство в ФНЛ

Лидер Футбольной национальной лиги "Торпедо" одержало очередную победу во втором силе дивизионе. В матче 17 тура трехкратные чемпионы страны обыграли "Спартак-2" на стадионе "Открытие-Арена".

Раз в сезон "Спартак-2" принимает соперников на стадионе "Открытие-Арена", где проводит матчи основной состав. На этот раз вторая команда красно-белых сделала выбор в пользу матча с торпедовцами. Спартаковцы вели по ходу встречи 1:0 и 2:1. Но автозаводцы дважды сумели отыграться, а на 89 минуте провести победный гол.

"Торпедо" набрало 43 очка и упрочило свое лидерство в ФНЛ. Подопечные Сергея Игнашевича ближайшего из преследователя "Химки" на 9 очков, а занимающий третье место "Ротор" на 12.