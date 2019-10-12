Битва за Кашмир: в результате теракта семеро ранены

Минимум семь человек были ранены в результате теракта в индийском Сринагаре (столица Джамму и Кашмира), трое из них в критическом состояние.

Неизвестные бросили гранату на городском рынке вблизи центральной площади, хотя в городе с августа действуют жесткие меры безопасности. Полиция оцепила район.

5 августа стало известно о создании двух союзных соединений с изрядной потерей прав вместо штата Джамму и Кашмир, с тех пор в регионе начались волнения. Ряд группировок выступает за отделение от страны. Пакистан резко отреагировал на изменения, посчитав их не только внутренним делом Индии, в ответ Нью-Дели обвинил Исламабад в поддержке террористов, передает ТАСС.