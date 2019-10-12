Путин осудил атаки в Персидском заливе

Президент России Владимир Путин осуждает нападения на нефтяные танкеры в Персидском заливе, а также атаку 14 сентября на нефтяные объекты в Саудовской Аравии вне зависимости от того, кто за этими инцидентами стоит. Об этом российский лидер заявил в интервью телеканалам RT Arabic, Sky News и Al Arabiya.

"Если кто-либо считает, что такие действия повлияют каким-либо образом на сотрудничество России с ее арабскими партнерами: Саудовской Аравией и ОАЭ — или каким-либо образом повредят нашему сотрудничеству с ОПЕК+, то он ошибается", — отметил президент в интервью, выдержки из которого приводит "Интерфакс".

Накануне МИД Ирана подтвердил информацию о том, что в Красном море вблизи побережья Саудовской Аравии подвергся нападению иранский танкер. Тегеран уже пообещал "пропорциональный ответ" на это нападение.

В ночь на 14 сентября был атакован нефтеперерабатывающий комплекс, расположенный на востоке Саудовской Аравии. Ответственность за нападение взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы, тем не менее США обвинили в случившемся Иран. Тегеран эти обвинения отвергает.

В том же интервью Путин высказал мнение о том, что все иностранные военные, находящиеся в Сирии нелегитимно, должны покинуть ее территорию, а также выразил уверенность, что российские ударные комплексы смогут преодолеть любую систему противоракетной обороны.