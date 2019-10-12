Дело о хищении 330 миллионов рублей у Роскосмоса направлено в суд

Направлено в суд уголовное дело о хищении порядка 330 миллионов рублей у Роскосмоса. Обвиняемые — бывший гендиректор НПО имени Лавочкина Сергей Лемешевский, руководитель дирекции правового обеспечения предприятия Екатерина Аверьянова и председатель адвокатской конторы "Третьяков и партнеры" Игорь Третьяков.

Следствие считает, что за два года фигуранты уголовного дела похитили эти средства у Роскосмоса путем заключения фиктивных договоров на оказание юридических услуг с адвокатской конторой "Третьяков и партнеры". В действительности все действия выполнялись штатными сотрудниками юридического отдела НПО имени Лавочкина.

Как рассказала ТАСС представитель Главного следственного управления СКР по Московской области Ольга Врадий, Лемешевского, Аверьянову и адвоката Третьякова обвиняют в совершении мошеннических действий в особо крупном размере. Следователями собрана неопровержимая доказательственная база, уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу.

Как сообщил ранее адвокат Сергея Лемешевского Иван Тучков, Химкинский городской суд Подмосковья начнет рассматривать дело 15 октября. В суде поступление уголовного дела и дату первого заседания подтвердили.

Следственный комитет исключил из окончательной редакции обвинения квалифицирующий признак "организованная группа". Уголовное дело насчитывает более 60 томов.

Сообщается также, что суд арестовал имущество Лемешевского, Аверьяновой и Третьякова на сумму порядка 400 миллионов рублей по ходатайству следователя в целях обеспечения исполнения приговора суда в части гражданских исков возмещения ущерба.

Ранее арбитражный суд Подмосковья по иску прокуратуры признал недействительным договор на оказание юридических услуг между АО "НПО имени Лавочкина" и адвокатской конторой "Третьяков и партнеры", взыскав с адвоката в пользу государства более 300 миллионов рублей.