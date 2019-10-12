Общее и частное. Пять историй о частном образовании из первых рук

"Уж небо осенью дышало, уж реже солнышко блистало", — писал классик об октябре. И каждый год в октябре глаза школьников тоже все реже блещут энтузиазмом и жаждой знаний. Напротив, в них загорается другой, совсем нерадостный огонек. Все школьные проблемы, на время забытые с наступлением лета, оживают с новой силой и заставляют родителей задуматься, что не так и можно что-нибудь изменить?

Когда вопросы к школе в частности и к системе образования в целом перерастают в серьезные претензии, частное образование может стать одним из вариантов решения проблем. Но часто им не становится. Почему? Потому что в обществе сформировался ряд негативных стереотипов о таком образовании, и это негативное отношение распространяется и на семьи, которые сделали выбор в его пользу. Я столкнулась с твердой уверенностью, что частное образование, во-первых, только для очень богатых – денег у них много, вот они и бесятся, во-вторых, для самых избалованных – сами не знают, чего хотят, и, наконец, для самых бестолковых – такой ребенок неумный, что его ни в одну школу не хотели брать, вот и отдали родители в частную школу. А как обстоит на самом деле? Цель этой статьи не убедить кого-то отдать ребенка в частную школу или наоборот отказаться от частного образования в пользу государственного. Пять историй разных семей помогут понять, почему они сделали такой выбор, и развеять некоторые мифы.

История 1

Оксана (мама одной дочери): В частную школу мы попали случайно. Я работала и вынуждена была отдать дочь в частный сад просто потому, что не могла ждать, когда дадут место в государственный. В частный сад просто приносишь все необходимые справки и документы, и на следующий день уже можешь приводить ребенка. Со временем вся группа перешла в первый класс. В классе было восемь человек, что обеспечивало гибкий подход и давало возможность учителю на уроке работать с каждым ребенком. Еще одним плюсом стало питание. Детей кормили очень хорошо, а в начальной школе это важно. Кроме этого, дети делали после уроков домашнее задание прямо в школе и могли обратиться за помощью к учителю, если что-то не понятно. В этом, конечно, была и проблема — ребенок мог начать хитрить и просить преподавателя сделать за него.

Еще одним значительным плюсом для меня был досуг ребенка. После школы и уроков у детей были рисование, занятия танцами и хоровым пением, что очень удобно для родителей. Не нужно срываться с работы и вести ребенка на дополнительные занятия. Но одним из самых важных моментов стало то, что в школе у родителей была возможность более тесного контакта для общения с педагогами: в любой день можно подойти и побеседовать об успехах и проблемах ребенка. А когда в школе появился преподаватель, который не устраивал всех родителей класса, мы попросили его заменить, и нам пошли навстречу.

Но, конечно, были и минусы. Во-первых, это плата за обучение, составлявшая около 40 тысяч в месяц. Во-вторых, сама система подразумевала, что родитель, который платит деньги – это клиент, который требует оказания ему определенных услуг, поэтому отношение к детям было чуть более мягкое и чуть менее требовательное, чем в обычных школах. В-третьих, небольшое количество детей со временем из плюсов становится минусом – детям хочется большего общения, больше знакомств и возможностей заводить друзей. Дочь стала старше, ей захотелось больше свободы, ей уже не хотелось после уроков всегда находиться под постоянным присмотром преподавателей. После начальной школы мы сдали экзамены и поступили в государственную школу с более высокой нагрузкой и строгой атмосферой. Но дочь говорит, что ей сейчас нравится больше. Для меня же частная школа была отличным решением на этапе начального образования.

История 2

Марина (мама пятерых детей): Мои старшие дети ходят в Свято-Димитриевскую православную школу. Выбор был осознанным. Школа находится довольно далеко от нашего дома, поэтому дети поступали уже в среднюю школу, в младшем возрасте они ходили в государственную школу рядом с домом. При поступлении дети сдавали тестирование по предметам: русский язык, математика и английский язык.

Учеба в школе подразумевает строгую дисциплину. Все обязательно носят школьную форму, не разрешена косметика, курение и тому подобное. Не допускается никаких вольностей в общении между учащимися и с преподавателями. Но при этом атмосфера в школе очень добрая и дружелюбная. В старших классах детей не очень много (в десятом классе, например, сейчас 14 человек), в средних классах детей сейчас побольше. Мне очень нравится, что в школе интересная жизнь и вне уроков. Например, дочь с восторгом принимает участие в театральных постановках. Но особенно важно серьезное отношение к подготовке учеников к сдаче государственных экзаменов. Самая старшая моя дочь, теперь уже студентка, закончившая эту школу, всегда была ярко выраженным гуманитарием, отсюда проблемы с математикой. Когда это стало очевидно, на проблеме серьезно сконцентрировались учителя, ей очень помогли, и в итоге она смогла отлично справиться с экзаменом по базовой математике.

Есть ли минусы? Во-первых, школа очень небольшая, поэтому детям бывает тесновато. Во-вторых, как я уже говорила, для нас это удаленность школы от дома: детям приходится немало времени тратить на дорогу каждый день. Но одним из самых сложных моментов, пожалуй, становится окончание школы, когда дети попадают в другой мир. После всей этой атмосферы строгости, но одновременно доброты и тепла, в которой они находились в течение школьных лет, ребята сталкиваются со своими сверстниками, чье поведение, привычки и ценности сильно отличаются от того, к чему они привыкли. Но в жизни приходится встречаться с разными людьми, главное, постараться остаться собой.

История 3

Марина (мама одной дочери): Моя дочь пошла в частную школу не с самого начала. Сначала она ходила в государственную школу, но программа оказалась слишком слабой – к таблице умножения приступили только к концу третьего класса. Частную школу выбирали целенаправленно: я посмотрела несколько разных в нашем округе. Ряд из них мне не понравился: все абсолютно так же, как и в государственных школах, только платно. Школа, в которую мы пошли в итоге, выгодно отличалась тем, что помимо учебы акцент делался на социализацию детей. Кроме этого, у учащихся была возможность придумывать и реализовывать свои проекты, это было очень здорово.

Мне нравилось, насколько уважительно строилось общение учителей и учеников. В школе наряду со всеми учились особенные дети, и к ним со всех сторон выстраивалось очень доброе и теплое отношение. От школы у меня остались прекрасные воспоминания, но возник и серьезный минус, из-за которого мы недолго там проучились. Нам не очень повезло с классом. Дети подходили к учебе более безответственно, чем хотелось бы. Они не выполняли домашнюю работу, приходили на уроки и тратили время на то, чтобы выполнить эти задания в классе. В результате моя дочь, сделав уроки дома, сидела и ждала их. Учителя, конечно, информировали родителей, просили следить за выполнением заданий. Но фактически у них не было таких рычагов давления, какие есть в государственной школе. Как итог — все интересные дополнительные проекты в нашем классе пришлось свернуть, потому что нужно было успеть освоить программу. Поэтому мы приняли решение уйти, сдали экзамены и просто поступили в государственную школу с более серьезной программой, чем предыдущая. Решили, что проблемы с отдельными предметами, если такие в будущем возникнут, сможем решить индивидуально, прибегнув к помощи репетиторов.

История 4

Ирина (мама четырех детей): Решение отдать ребенка в частную школу возникло у нас спонтанно. Трое старших детей всегда ходили в государственную школу, и изначально мы планировали и младшую дочь отдать туда же. Но она ходила в дошкольный развивающий центр, и его руководитель предложила нам попробовать продолжить обучение в этой школе. Плюсов для меня много. Сама программа, по которой идет образование, очень интересная. Директор школы очень тщательно и внимательно подходит к выбору педагогов. Атмосфера в школе просто чудесная, дети ходят в школу с удовольствием, легко схватывают все новое, обожают учителей и любят учиться. Младшая дочь у нас очень мягкая, думаю, ей было бы тяжело выдержать прессинг школы, которую посещают старшие дети.

Основных минусов для меня два. Первый – в том, что школа платная. В месяц мы платим около 19 тысяч рублей. Обеды и продленка в эту стоимость не входят. Но есть возможность оплачивать учебу материнским капиталом. Вторым минусом является то, что школа только начальная, во всяком случае, пока. Что будет на выходе в четвертом классе? Не обнаружится ли отставания по каким-либо предметам по сравнению с государственной школой? Но для нас главное – это эмоции ребенка, а пробелы, если такие действительно будут, всегда можно решить.

История 5

Еще одна мама троих детей согласилась рассказать о своем опыте: Выбор частной школы для детей был в нашей семье абсолютно осознанным. До того, как мы приняли это решение, старший сын посещал государственные школы. За это время его учебы мы переехали из одного района Москвы в другой, сменили одну школу на другую, но результат для меня был неудовлетворительным. Хотя школы были на хорошем счету и находились достаточно высоко в рейтинге школ Москвы, этот опыт я оцениваю как крайне негативный. Он касался и качества образования, и мотивации педагогов, и мотивации учеников.

Меня не устраивал ни объем пройденного материала, ни домашнего задания. Кроме того, мне не нравилось то, что происходит в школе. Были и драки, и агрессия, и травля. Хотя мои дети очень коммуникабельны и у них не возникало проблем с общением, наблюдать то, что происходит вокруг, было неприятно. Ведь школа – это не только знания, но и социум, среда и воспитание. Поскольку это была уже вторая государственная школа, менять ее на третью и снова рисковать мне не хотелось. Нужен был вариант, на котором мы смогли бы остановиться.

Этим вариантом стала старейшая частная школа Москвы. Когда мы пришли туда на собеседование, то попали в достаточно скромные, спартанские условия, но при этом в школе была потрясающая атмосфера. Я увидела педагогов, которые давно находятся в профессии, любят свою работу, с уважением относятся к детям и к семьям. В школе равная социальная среда, семьи, которые хотят дать своим детям хорошее образование, в большинстве своем вовлечены в процесс обучения и помощи детям, нацелены на результат и готовы к работе в партнерстве со школой. Большим плюсом является то, что школа внимательно следит за атмосферой в коллективе, и хотя не все идеально, и в школе учатся разные дети, но откровенно злых или подлых я не встречала.

Обучение в школе платное, помимо ежемесячной платы есть вступительный взнос, все это дорого и очень ощутимо для семейного бюджета. Тем не менее, я не жалею о том, что сделала выбор в пользу частных школ, и надеюсь, что у меня будет возможность оплачивать обучение дальше, и я буду удовлетворена академическими знаниями, которые дети здесь получат. Тем более, что я все больше прихожу к мнению, что знания – это только составляющая успеха. Основное – это личность человека. И вероятность воспитать личность и вложить в нее правильные ценности куда больше в школе, в которой главенствует атмосфера уважения.

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В заключение я хотела бы добавить от себя, что ни одна из пяти героинь, на мой взгляд, не воспринимает частное образование как возможность самоустраниться от вопроса воспитания, никто не рассматривает его как шанс заплатить деньги и переложить все проблемы на плечи третьих лиц. Частное образование подразумевает ничуть не меньшую вовлеченность в школьную жизнь ребенка и такое же постояннное присутствие в его жизни. Какую школу вы бы ни выбрали, школьные годы закончатся через одиннадцать лет, а семья останется навсегда.