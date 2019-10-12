После смерти ребенка в "Артеке" проверят качество медпомощи

Росздравнадзор по указанию министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой проверит качество медпомощи в "Артеке" после смерти 12-летнего мальчика из Санкт-Петербурга.

Следствие установило, что днем 11 октября из "Артека" его привезли в ялтинскую больницу с предварительным диагнозом "пневмония". Спустя несколько часов ребенок скончался.

Главное управление СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю возбудило уголовное дело.

Ранее сообщалось о создании спецкомиссии Минпросвещения РФ. Ситуация находится личном на контроле министра просвещения РФ Ольги Васильевой. Минпросвещения и правительство Санкт-

Петербурга оказывают семье умершего ребенка необходимую помощь, передает ТАСС.