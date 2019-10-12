Станислав Черчесов: лозунгами разбрасываться не будем

Сборная России по футболу в воскресенье проведет отборочный матч чемпионата Европы 2020 с командой Кипра на поле соперника. Накануне встречи главный тренер россиян Станислав Черчесов встретился с прессой.

Даже ничья в матче с киприотами принесет сборной России путевку в финальную часть чемпионата Европы. Но наша команда намерена играть на победу. Мы всегда играем за три очка. Завтрашний день не исключение. Никаких специальных слов не находили до этого, и сейчас не будем, мы просто изучаем соперника и думаем над тем, как нам нужно обыграть его. Лозунгами мы разбрасываться не будем", приводит лова Станислава Черчесова ТАСС.

В субботней тренировке не принимали участия защитник Марио Фернандес и полузащитник Дмитрий Баринов. Участие обоих в воскресной игре под вопросом. "Состояние практически такое же, как и перед игрой со сборной Шотландии. Тогда Фернандес и Баринов смогли помочь, Решение примут медики".