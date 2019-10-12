Зеленский готов лететь в гости к Трампу, но не знает когда

Президент Украины Владимир Зеленский готов к новой встрече с американским лидером Дональдом Трампом, но дата официального визита не назначена.

Как заявил в субботу министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко: "Мы сильно не переживаем: будет дата - приедем".

Ранее Трамп направил Зеленскому письменное приглашение "в гости", но еще 25 сентября Зеленский во время 74-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке отметил, что Трамп "забыл указать в нем дату".

На полях Генассамблеи Трамп и Зеленский обсудили ситуацию в Донбассе, пишет РИА Новости.