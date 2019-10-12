Парашютист врезался в столб во время военного парада в Мадриде. Видео

Инцидент с участием военного парашютиста произошел в субботу, 12 октября, во время парада в Мадриде, посвященного Национальному дню Испании.

Военнослужащий, которому был поручен прыжок с государственным флагом, почти приземлился на площадь, где проходило торжество. Его появление и должно было послужить сигналом к началу праздника.

За мгновение до завершения полета он врезался в столб и повис на мачте освещения. Мужчина не сумел выбраться самостоятельно, и был снят с высоты при помощи коллег, воспользовавшихся подъемником.

Десантник не пострадал и покинул место "крушения" под аплодисменты собравшихся во главе с королем Испании Филиппом VI и членами королевской семьи.

По данным El Pais, капрал Луис Фернандо Позо — опытный парашютист из элитной десантной бригады испанских вооруженных сил, имеет в активе более 600 прыжков.