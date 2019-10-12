Новую церковь Украины признали в Элладе

Архиерейский собор Элладской православной церкви признал право патриарха Константинопольского Варфоломея предоставить автокефалию так называемой Православной церкви Украины (ПЦУ). Таким образом, Элладская православная церковь признала ПЦУ.

С докладом о новой церковной структуре на Украине на соборе выступил архиепископ Иероним. Он, в частности, сообщил о решении иерархии "согласиться с тем, что Экуменический Патриархат имеет право предоставлять самостоятельность церкви", передает ТАСС.

В Московском патриархате от комментариев по этому поводу пока воздерживаются. Как пояснил заместитель главы синодального Отдела внешних церковных связей протоиерей Николай Балашов, в Московском патриархате ожидают официальной информации Элладской церкви, а ее на данный момент нет, пишет "Интерфакс".

До настоящего момента новая церковь Украины не была признана ни одной из поместных православных церквей, за исключением Константинопольской.

С просьбой предоставить украинской церкви автокефалию к Константинопольскому патриарху лично обратился в апреле 2018 года занимавший тогда пост президента Украины Петр Порошенко. 11 октября того же года Синод в Стамбуле лишил юридической силы свой указ от 1686 года о передаче Киевской митрополии Москве, объявил о создании своего подворья в Киеве. В ответ Синод Московского патриархата объявил о полном разрыве отношений с Константинополем.

15 декабря прошлого же года в Киеве представители Константинопольского патриархата при активном участии украинской власти провели так называемый объединительный собор, на котором две раскольнические организации: Киевский патриархат и Украинская автокефальная православная церковь — объявили о создании Православной церкви Украины (ПЦУ). 6 января 2019 года Константинопольский патриарх передал главе ПЦУ митрополиту Епифанию (Думенко) томос об автокефалии.