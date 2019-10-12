"Лада" и верблюд: в Саратовской области произошло столкновение

В Саратовской области столкнулись автомобиль и верблюд, два человека пострадали.

Погонщик верблюдов гнал животных в темноте по проезжей части, водитель "Лады" наехал на одного из них. Его и пассажирку с незначительными травмами отвезли в больницу, откуда отправили на амбулаторное лечение, передает ТАСС.