"Спортинг" может назвать свой стадион в честь Криштиану Роналду

Руководство португальского футбольного "Спортинга" рассматривает возможность переименования своего стадиона " в честь воспитанника клуба, лучшего нападающего мира последних лет Криштиану Роналду. Сейчас арена носит имя основателя клуба Жозе Алваладе.

О том, что такой вопрос стоит на повестке дня у акционеров "Спортинга" сообщил изданию Tuttosport его президент Фредерику Варандаш: "Это тот вопрос, который мы не будем откладывать. Очевидно, мы очень гордимся тем, что его имя лучшего футболиста мира связано со "Спортингом". Криштиану всегда будет одним из величайших символов нашего клуба".

Следует признать, что переименование стадиона – а в качестве нового имени предлагается название CR7 Arena, содержащее инициалы и игровой номер Криша, — вопрос очень сложный и деликатный. Как сообщить болельщикам и, главное, родственникам Алваладе, что его имени больше не будет в названии арены?

Криштиану Роналду игрла за первую команду "Спортинга" в сезонах 2002-2003, забив за команду 5 голов в 31 матче. После этого он выступал в английском "Манчестер Юнайтед", мадридском "Реале" и итальянском "Ювентусе".