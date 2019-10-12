Сергей Зубов покинул пост главного тренера хоккейного "Сочи"

В Континентальной хоккейной лиге произошла тренерская отставка. Своего поста лишился наставник "Сочи" Сергей Зубов. Исполнять обязанности главного тренера будет помощник Зубова Леонид Береснев.

Пока неизвестна причина отставки Зубова. В сообщении, размещенном на официальном сайте "Сочи", клуб поблагодарил Сергея Александровича за работу и пожелал ему успехов в дальнейшей карьере. "Сочи" проиграл три матча регулярного чемпионата КХЛ и в настоящее время занимает десятое место в Западной конференции.

Олимпийский чемпион 1992 года и двукратный победитель Кубка Стэнли Сергей Зубов возглавлял "Сочи" с марта 2017 года. Под его руководством клуб дважды выходил в плей-офф Кубка Гагарина.