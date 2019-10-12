Стрельба в Бруклине: четверо погибших, четверо раненых

В нью-йоркском районе Бруклин утром в субботу, 12 октября, произошла стрельба. В результате по меньшей мере четыре человека погибли, еще четверо получили ранения.

Инцидент случился у одного из ночных клубов. Троих раненых отвезли в больницу, об их состоянии пока ничего не сообщается.

Ведется расследование. В связи с этим ЧП сотрудники полиции допрашивают двух человек, пишет ТАСС.