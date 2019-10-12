Регбисты Ирландии выиграли на Кубке мира у сборной Самоа

Матчем между командами Ирландии и Самоа в рамках группы "А" завершился игровой день на Кубке мира по регби в Японии. Европейская команда оказалась более искушенной в этой игре и победила с крупным счетом 47:5.

Две сборные были соперниками регбистов России по первому квинтету чемпионата мира. Россияне проиграли все четыре матча и покинули турнир. Ирландцы же после этой победы вышли на первое место, набрав 16 очков. Они точно сыграют в плей-офф, второй его участник определится в последнем матче группы Япония – Шотландия.