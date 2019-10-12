Гимнастка Оксана Чусовитина примет участие в своей восьмой Олимпиаде

Гимнастка Оксана Чусовитина сможет выступить на своей восьмой Олимпиаде. 44-летняя спортсменка из Узбекистана успешно прошла отборы и завоевала олимпийскую лицензию.

На проходящем в Штутгарте чемпионате мира по спортивной гимнастике Оксана не смогла пробиться в финал многоборья и соревнований в отдельных видах. Однако ей удалось получить олимпийскую лицензию. О своем успехе олимпийская чемпионка 1992 года сообщила на своей странице в Инстаграм.

Оксана Чусовитина дебютировала в сборной СССР в 1991 году, выиграв две золотые медали на чемпионате мира в американском Индианаполисе. На Олимпиаде 1992 года она стала чемпионкой в командном многоборье в составе сборной СНГ. В дальнейшем Чусовитина выступала за сборные Германии и Узбекистана. В 2008 году она завоевала на Играх в Пекине бронзовую награду в опорном прыжке. Всего на счету прославленной гимнастики участие в семи Олимпиадах.