Очевидцы напали на водителя, сбившего женщину. Видео

Опубликовано видео с регистратора, запечатлевшего момент аварии, произошедшей в минувший четверг, 10 октября, на бульваре Тараса Шевченко в украинском городе Черкассы.

Водитель автомобиля ВАЗ, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением и врезался в припаркованную легковушку, около которой стояла группа людей.

От удара стоявшая у обочины Škoda отскочила в сторону и сбила женщину.

Мужчины, до момента ДТП беседовавшие с пострадавшей, атаковали водителя и побили его.

По данным регионального управлением полиции, сбитая женщина получила травмы и была госпитализирована.