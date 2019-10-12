Канада: новые случаи заболеваний у курильщиков вейпа

В Канаде расследуются шесть случаев заболеваний легких, предположительно связанных с курением вейпа. По мнению представителя минздрава провинции Британская Колумбия Бонни Генри, причинно-следственная связь будет наверняка подтверждена в одном или двух случаях. Пока же изучаются все жалобы.

Сейчас в Канаде подтверждены три случая заболевания легких, вызванных курением электронных сигарет. Медики уже призвали канадские власти ужесточить правила продажи нагревающих устройств.

Ранее сообщалось, что в США погибли не менее 18 человек, куривших электронные сигареты, около 1,1 тысячи пострадали. По Канаде пока такой статистики нет, передает ТАСС.