Взрывы в Донбассе: ранены трое взрослых и один ребенок

В результате двух взрывов в самопровозглашенной ДНР пострадали четыре человека, включая ребенка.

Неизвестное взрывное устройство сдетонировало на кладбище на окраине Донецка, осколочные ранения получили мужчина и две женщины. В районе населенного пункта Старобешево 9-летний ребенок в лесопарке нашел тайник с боеприпасами и взорвал один из запалов к ручной гранате. В итоге – получил минно-взрывную рану руки.

Все пострадавшие получают медицинскую помощь в больнице Донецка, передает РИА Новости.