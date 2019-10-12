Жестокое убийство в Саратове: подозреваемого отправили в СИЗО

Суд отправил в СИЗО подозреваемого в убийстве девятилетней девочки в Саратове. Страшное преступление потрясло всю Россию. Задержанный уже признался в содеянном. Ранее он был неоднократно судим, в том числе за изнасилование. Расследование продолжается, назначены необходимые экспертизы.

На два месяца под стражу на время расследования уголовного дела по статье "Убийство малолетней". Решение принято судом. В зал заседаний подозреваемый зашел в сопровождении представителей силовых структур. Был при этом в наручниках.

"Следственным органом перед судом возбуждено ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу. Рассмотрев ходатайство и представленные следствием СК материалы, суд согласился с доводами органа следствия, избрав в отношении подозреваемого меру пресечения в виде заключения под стражу", — проинформировала старший помощник руководителя СУ СКР по Саратовской области (по взаимодействию со СМИ) Надежда Волошина.

Ход расследования — на контроле центрального аппарата Следственного комитета. Задействованы лучшие специалисты региона, им помогают московские криминалисты.

По заверениям представителей ведомства, приняты все меры для полного, объективного и беспристрастного расследования, чтобы преступник понес наказание по всей строгости закона.

Напомним, жестокое убийство девочки произошло 9 октября. Утром она отправилась на учебу. Шла через гаражи, где обычно ходят и другие дети. По пути в школу ее остановил и убил мужчина, ранее неоднократно судимый за изнасилование, разбой и насильственные действия. На допросе подозреваемый признал свою вину. Его слова подтвердили данные камер видеонаблюдения. О пропаже ребенка заявила в полицию ее мама. В поисках девочки участвовали более двух тысяч человек. Церемония прощания с погибшим ребенком пройдет в воскресенье в одном из храмов города.