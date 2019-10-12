Отель обрушился на рабочих в Новом Орлеане

По меньшей мере один человек погиб, еще трое числятся пропавшими без вести в результате обрушения строящегося отеля Hard Rock в Новом Орлеане, сообщает WDSU New Orleans. ЧП сняли на видео.

Трагический инцидент произошел утром 12 октября. Здание находилось на реконструкции, в момент обрушения внутри находилось несколько десятков рабочих.

На кадрах видно, как бетонные плиты верхних этажей начинают складываться, а затем на дорогу падают леса, накрывая разбегающихся строителей.

По последним данным, жертвой обрушения стал один человек, еще троих спасатели пытаются найти под завалами здания. В больницу обратились 18 человек, состояние троих оценивается как тяжелое.