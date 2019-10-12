Черноморский флот взял на сопровождение американский эсминец "Портер"

Черноморский флот взял на сопровождение вошедший 12 октября в Черное море эсминец ВМС США "Портер".

Контроль осуществляют фрегат "Адмирал Эссен" и малые ракетные корабли "Вышний Волочек" и "Орехово-Зуево", передает РИА Новости. Корабли оснащены крылатыми ракетами "Калибр".

"Портер" оснащен крылатыми ракетами "Томагавк" и системой противоракетной обороны "Иджис". Базируется на испанской военной базе в Рота.

Американские эсминцы ранее неоднократно заходили в Черное море. Согласно конвенции Монтрё, время нахождения кораблей нечерноморских стран в акватории Черного моря ограничено 21 сутками, передает "Интерфакс".

Конвенция Монтрё 1936 года восстановила права Турции над Черноморскими проливами, а также гарантировала особые права черноморских государств в части использования проливов. Была отвергнута британская идея уравнять права черноморских и нечерноморских держав на проход их военных кораблей через проливы, получив под таким предлогом значительное военное преимущество.