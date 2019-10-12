В Ленинградской области подросток умер после укола врачей скорой

В Ленинградской области 14-летний мальчик умер через полчаса после визита бригады скорой помощи. Известно, что медики сделали ему укол.

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-служба областного управления СКР, трагедия произошла в минувшую пятницу, 11 октября, в Приозерске.

По предварительным данным, подросток почувствовал недомогание, и родители вызвали ему скорую помощь. Медики сделали все необходимое, однако, но несмотря на их помощь, мальчик скончался.

Сообщается, что до этого подросток находился в городской больнице с подозрением на гастрит, но диагноз не подтвердился, и его выписали. В пятницу же ему опять стало плохо, из-за чего родители и вызвали скорую.

Обстоятельства гибели подростка в настоящее время выясняют следователи. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.