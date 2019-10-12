Дания обыграла Швейцарию в отборе к Евро-2020

В Старом свете продолжаются матчи отборочного раунда чемпионата Европы-2020. В Копенгагене сборная Дании добилась минимальной победы над командой Швейцарии. Встреча, проходившая на стадионе "Паркен", завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев поля.

Автором единственного гола в матче стал нападающий датчан Юссуф Поульсен. На 84-й минуте он получил разрезающий пас с левого фланга, вышел один на один с вратарем швейцарцев и без помех поразил ворота.

Дания набрала 12 очков в таблице группы "D" и сравнялась с лидирующей Ирландией, которая накануне оступилась в Тбилиси. Швейцария осталась с восемью баллами и занимает третье место. Грузия с пятью очками на четвертом месте. Замыкает таблицу Гибралтар (0).

В параллельных поединках субботы Босния и Герцеговина на своем поле нанесла крупное поражение Финляндии (4:1), а Румыния успешно съездила на Фареры, где добилась победы со счетом 3:0.